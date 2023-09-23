В Севастополе предупредили об угрозе ракетного удара

Жителей Севастополя попросили закрыть окна и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол. Губернатор сообщил утром о работе ПВО, обнаружении ракетных осколков и опасности атаки

В Севастополе объявлена ракетная опасность, горожанам следует плотно закрыть окна и не подходить к ним, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», — добавил он.

Спустя 25 минут губернатор сообщил об отбое ракетной опасности.

Ранее утром в городе сработали системы ПВО, у причала Сухарной балки упали ракетные обломки. Движение морского пассажирского транспорта в севастопольской бухте приостановлено.

ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, расположенному в Севастополе. Начался пожар. Минобороны сообщило, что удалось сбить пять ракет, при ударе один военнослужащий пропал без вести. Армия Украины применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, выяснил телеканал Sky News.

Губернатор Севастополя в тот раз предупредил о риске еще одного удара, но впоследствии сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. Вместе с тем, местным жителям было рекомендовано не посещать центр Севастополя. Жителей проспекта Нахимова попросили покинуть дома на время уборки обломков. Губернатор отмечал, что гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, а находившиеся на улице люди не пострадали.

Штаб уже был прежде атакован в июле и августе прошлого года.

Кремль заявлял, что западные государства осознают последствия ударов по Крыму. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — поясняли в Белом доме.

Власти России неоднократно заявляли, что считают вопрос принадлежности полуострова исторически закрытым после того, как в 2014-м Крым вошел в состав России по итогам референдума.