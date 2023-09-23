 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе предупредили об угрозе ракетного удара

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителей Севастополя попросили закрыть окна и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол. Губернатор сообщил утром о работе ПВО, обнаружении ракетных осколков и опасности атаки

В Севастополе объявлена ракетная опасность, горожанам следует плотно закрыть окна и не подходить к ним, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», — добавил он.

Спустя 25 минут губернатор сообщил об отбое ракетной опасности.

Ранее утром в городе сработали системы ПВО, у причала Сухарной балки упали ракетные обломки. Движение морского пассажирского транспорта в севастопольской бухте приостановлено.

ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, расположенному в Севастополе. Начался пожар. Минобороны сообщило, что удалось сбить пять ракет, при ударе один военнослужащий пропал без вести. Армия Украины применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, выяснил телеканал Sky News.

Губернатор Севастополя в тот раз предупредил о риске еще одного удара, но впоследствии сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. Вместе с тем, местным жителям было рекомендовано не посещать центр Севастополя. Жителей проспекта Нахимова попросили покинуть дома на время уборки обломков. Губернатор отмечал, что гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, а находившиеся на улице люди не пострадали.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии

Штаб уже был прежде атакован в июле и августе прошлого года.

Кремль заявлял, что западные государства осознают последствия ударов по Крыму. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — поясняли в Белом доме.

Власти России неоднократно заявляли, что считают вопрос принадлежности полуострова исторически закрытым после того, как в 2014-м Крым вошел в состав России по итогам референдума.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь Михаил Развожаев ракеты
Материалы по теме
NBC узнал об обещании Байдена Зеленскому поставить дальнобойные ракеты
Политика
Канада пообещала Украине $482 млн, танки Leopard и санкции против России
Политика
Минобороны сообщило о попытке ракетной атаки ВСУ на Крым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
В Днепре и Херсоне сообщили о повреждениях критической инфраструктуры Политика, 10:31
Клубы НХЛ провели первый в истории матч в Австралии Спорт, 10:29
Рекордсмен UFC Чимаев сменил спортивное гражданство Спорт, 10:17
В Севастополе второй раз за утро объявили об угрозе ракетного удара Политика, 10:12
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 10:11
Дзюба против «Зенита» и старейшее дерби России. Интриги тура РПЛ Спорт, 10:00
Лавров передал Гутерришу видеообращение к ООН от луганской школьницы Политика, 09:57
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Севастополе предупредили об угрозе ракетного удара Политика, 09:43
Bloomberg узнал о предложении России к Бразилии после встречи с Зеленским Политика, 09:41
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
В США назвали невозможным исключение Китая из цепочки поставок ископаемых Экономика, 09:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:11
Тайвань предупредил о потере контроля над ситуацией из-за учений Китая Политика, 09:10
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО и падении обломков ракеты Политика, 09:07