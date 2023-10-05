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В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Президент Бжания: в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
В Очамчирском районе решено создать базу ВМФ России, объявил президент Абхазии. О намерении открыть ее в этом месте объявляли еще 14 лет назад, оценивая необходимые сроки в два-три года
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в республике нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе, сообщил «Известиям» ее президент Аслан Бжания.

«Сотрудничество двух стран по вопросу военно-технического сотрудничества нацелено на взаимное повышение обороноспособности», — отметил он. Президент рассказал, что в абхазский порт в честь Дня независимости, празднующегося 30 сентября, зашел малый ракетный корабль России.

«Мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями», — добавил Бжания.

О планах создания пункта базирования российского флота в Очамчире сообщали 14 лет назад, летом 2009 года. Главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий тогда оценивал продолжительность строительства в два-три года. «Ничего крупного там базироваться не будет», рассказывал он, будут размещены отдельные тактические группы. В Генштабе рассказывали о планах начать в том же году работы по углублению дна.

Россия признала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году по результатам вооруженного конфликта. Грузия считает их территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.

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Российская сторона займется и обновлением аэропорта Сухума, средства на восстановление планирует вложить частный инвестор без привлечения бюджетных средств. Аэропорт не функционирует 30 лет, за эти годы он только принимал спецборты или самолеты с военнослужащими. Власти Абхазии не надеются, что он получит код от Международной организацией гражданской авиации (ICAO), но рассчитывают на полеты российских авиакомпаний.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Абхазия ВМФ России военные базы ВМФ флот
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