Захарова: атака на штаб в Севастополе координировалась США и Великобританией

Захарова обвинила США и НАТО в координации атаки на штаб в Севастополе

Последствия атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе координировалась американскими и британскими спецслужбами с использованием средств НАТО.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на онлайн-брифинге, который транслировал канал министерства на YouTube.

«Нет ни малейшего сомнения, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — сказала Захарова.

22 сентября Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в воздушных силах Украины сообщил, что для атаки использовали Storm Shadow — британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью стрельбы 250–500 км. Украинская армия получила их от Великобритании минувшей весной.

Москва неоднократно обвиняла Великобританию, США и страны Евросоюза в военной помощи Украине, в частности в содействии при ударах по объектам в Крыму.

25 июля Захарова заявила, что удары Киева по Крымскому мосту будут оплачивать западные союзники — «США, Британия вместе с ЕС». Представитель МИДа сказала об этом, комментируя высказывание бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова о планах продолжить наносить удары по Крыму. Тогда тот не исключил, что удары будут наноситься и по объектам Черноморского флота.