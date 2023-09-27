 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова обвинила США и НАТО в координации атаки на штаб в Севастополе

Захарова: атака на штаб в Севастополе координировалась США и Великобританией
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе
Последствия атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе координировалась американскими и британскими спецслужбами с использованием средств НАТО.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на онлайн-брифинге, который транслировал канал министерства на YouTube.

«Нет ни малейшего сомнения, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — сказала Захарова.

22 сентября Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в воздушных силах Украины сообщил, что для атаки использовали Storm Shadow — британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью стрельбы 250–500 км. Украинская армия получила их от Великобритании минувшей весной.

Москва неоднократно обвиняла Великобританию, США и страны Евросоюза в военной помощи Украине, в частности в содействии при ударах по объектам в Крыму.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Как мы интегрировались с IT-системой mos.ru — опыт компании «5 Углов»

25 июля Захарова заявила, что удары Киева по Крымскому мосту будут оплачивать западные союзники — «США, Британия вместе с ЕС». Представитель МИДа сказала об этом, комментируя высказывание бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова о планах продолжить наносить удары по Крыму. Тогда тот не исключил, что удары будут наноситься и по объектам Черноморского флота.

Теги
Персоны
Севастополь Черноморский флот Мария Захарова ВСУ США Великобритания
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова обвинила главу ЕК во лжи из-за слов о применении ядерного оружия
Политика
Кеннеди-младший счел «отрезвляющей» статью Захаровой об обедненном уране
Политика
Губернатор Севастополя объяснил звук взрыва в центре города
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
Глава Binance сообщил о скидке 25% для торговли на CommEX держателям BNB Крипто, 12:32
«Яндекс» выяснил, где в центре Москвы самые низкие цены на аренду жилья Недвижимость, 12:26
Календарь прививок для взрослых: что надо знать Стиль, 12:26
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23
Заводу «Москвич» присвоили статус промышленного комплекса Авто, 12:18
Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках» Политика, 12:14
Глава ОКР назвал ошибкой выступление россиян на ЧМ по фехтованию Спорт, 12:09
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Маккарти раскритиковал включение денег для Киева во временный бюджет США Политика, 12:03
Захарова обвинила США и НАТО в координации атаки на штаб в Севастополе Политика, 12:03
«Я в тебе разочарован»: что не нужно говорить при расставании с партнером Pro, 11:54
SEC в очередной раз перенесла решение по биткоин-ETF Крипто, 11:44
В каких экологических проектах можно поучаствовать уже сейчас РБК и ДПиООС, 11:39
Ипотека под 16%: банки массово повышают ставки по кредитам Недвижимость, 11:35
Украина осудила решение УЕФА о допуске юниорских сборных России Спорт, 11:33