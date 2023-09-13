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Военная операция на Украине ,  
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Sky узнал, что Украина ударила по кораблям в Крыму ракетами Storm Shadow

Sky: ВСУ ударили по кораблям ВМФ России в Крыму ракетами Storm Shadow
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow для атаки на флот в Крыму, пишет Sky News. Минобороны пообещало восстановить корабли. Шойгу ранее предупреждал об ответных ударах по центрам принятия решений
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина для атаки на судоремонтный завод в Севастополе применила британско-французские ракеты Storm Shadow, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники среди украинских и западных чиновников.

Официально ни Россия, ни Украина не сообщали о типе примененных ракет, однако командующий украинскими ВВС Николай Олещук назвал произошедшее «отличной работой» авиации. Эксперты, как пишет Sky, склоняются к тому, что это подтверждает сведения об использовании именно Storm Shadow, запускаемых с самолетов.

Ракетная атака на судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе произошла рано утром 13 сентября, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. «Никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — подчеркивал губернатор Михаил Развожаев.

Минобороны России не уточнило названия кораблей, но пообещало восстановить их. Ведомство уточняло, что удар нанесли десятью ракетами, семь удалось сбить. По официальной информации, пострадали 24 человека, семь из которых — в состоянии средней тяжести.

Storm Shadow — британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования, во Франции используют название Scalp. Их дальность стрельбы — 250–500 км.

Украинская армия получила Storm Shadow от Великобритании после начала военной операции — весной этого года, а летом Франция передала Scalp. ВСУ модернизировали советские самолеты для использования этих ракет, их не раз применяли для ударов по целям на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В Кремле критикуют поставки Украине западного вооружения, негативно Кремль отнесся и к передаче Storm Shadow и Scalp. «Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — предупреждал представитель президента Дмитрий Песков.

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«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Россия начала наносить удары по взлетно-посадочным полосам на Украине, откуда поднимались самолеты со Storm Shadow и Scalp, что вынудило ВСУ постоянно перемещать истребители, писала в августе Financial Times.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Севастополь Storm Shadow Украина ракетный удар
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