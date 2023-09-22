Во время удара ВСУ по штабу в Севастополе погиб один военный
Во время удара ВСУ по Севастополю погиб один военный, было повреждено здание штаба Черноморского флота. Об этом сообщило Минобороны России.
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