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Во время удара ВСУ по штабу в Севастополе погиб один военный

Минобороны: во время удара ВСУ по штабу в Севастополе погиб один военный

Во время удара ВСУ по Севастополю погиб один военный, было повреждено здание штаба Черноморского флота. Об этом сообщило Минобороны России.

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