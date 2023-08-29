Песков заявил о понимании Западом опасных последствий ударов по Крыму

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Киев хочет верить в поддержку Запада, но его партнеры понимают, какие за этим могут стоять последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка про поддержку Западом ударов по Крыму.

«В это [поддержку Запада] хотят верить представители киевского режима. Они хотят делать все возможное и нет, чтобы глубже втянуть страны запада в конфликт», — заявил Песков.

По его словам, страны — партнеры Украины отдают отчет в опасности и издержках таких действий. «Идет столкновение точек зрения, мы внимательно за этим наблюдаем», — добавил пресс-секретарь.

Накануне Подоляк заявил, что страны — партнеры Киева поддерживают удары по Крыму. «Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключал перенос боев на территорию России из-за риска «остаться одним».