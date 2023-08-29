branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
В мэрии сообщили об импортозамещении систем пожарной сигнализации в метро Город, 13:14
В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Спорт, 13:10
Роботы, камыш и колобки: какие технологии применяют для очистки водоемов 13:10
Sky узнал о переходе защитника «Динамо» в итальянский клуб Спорт, 12:56
Акции ОАК взлетели на 45% на фоне полета импортозамещенного «Суперджета» Инвестиции, 12:55
Какую роль сыграет палладий в экономике будущего Тренды, 12:54
Что почитать из новинок московской книжной ярмарки Экономика образования, 12:54
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Офсетные контракты с государством: в чем выгода для компаний Pro, 12:50
Пристройка к загородному дому: как сделать и зарегистрировать Недвижимость, 12:47
Колосков ответил критикам Абаскаля после серии неудач «Спартака» Спорт, 12:46
Вокзалы и поезда запретят посещать в одежде со «зловонным запахом» Общество, 12:45
Костомаров предупредил о собирающих деньги от его имени телеграм-каналах Спорт, 12:42
Российский истребитель сбил украинский дрон над Черным морем Политика, 12:40
Пострадавшим клиентам биржи FTX пришла фейковая рассылка о выводе средств Крипто, 12:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил о понимании Западом опасных последствий ударов по Крыму

Песков: партнеры Киева понимают, к каким опасным последствиям приведут удары по Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Киев хочет верить в поддержку Запада, но его партнеры понимают, какие за этим могут стоять последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка про поддержку Западом ударов по Крыму.

«В это [поддержку Запада] хотят верить представители киевского режима. Они хотят делать все возможное и нет, чтобы глубже втянуть страны запада в конфликт», — заявил Песков.

По его словам, страны — партнеры Украины отдают отчет в опасности и издержках таких действий. «Идет столкновение точек зрения, мы внимательно за этим наблюдаем», — добавил пресс-секретарь.

Накануне Подоляк заявил, что страны — партнеры Киева поддерживают удары по Крыму. «Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключал перенос боев на территорию России из-за риска «остаться одним».

Теги
Дмитрий Песков Киев Запад
Материалы по теме
Медведев счел слова Киева об ударах по Крыму приближением апокалипсиса
Политика
В Киеве заявили о поддержке Западом ударов по Крыму
Политика
В Крыму силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа
Политика