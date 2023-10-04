Военные сбили 31 беспилотник и пресекли высадку десанта ВСУ в Крыму

Российские ПВО за ночь сбили 31 беспилолотник над тремя областями — это одна из самых массовых атак дронов, о которой сообщало Минобороны. Также ВКС России пресекли попытку проникновения десанта ВСУ в Крым

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Дежурные средства ПВО в ночь на 4 октября перехватили и уничтожили 31 беспилотник ВСУ над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме этого, в северо-западной части акватории Черного моря действиями ВКС России «пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах».

Этой ночью о сбитом беспилотнике сообщал губернатор брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.

С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам дронов: по подсчетам РБК, к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области.

Одна из самых массовых атак произошла в ночь с 20 на 21 сентября. Тогда Минобороны сообщило, что над Черным морем и Крымом были сбиты 19 беспилотников, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. До этого больше беспилотников за ночь сбивали только 25 августа: тогда военное ведомство отчиталось об уничтожении 42 БПЛА.

На фоне регулярных атак президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также желтый уровень террористической опасности в приграничных с Украиной регионах и отдельных районах.



