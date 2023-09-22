Sky News узнал о применении ракет Storm Shadow для атаки на Севастополь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, об этом телеканалу Sky News сообщили в украинских ВВС.
В российском Минобороны днем заявили, что украинскими военными был нанесен ракетный удар по Севастополю, в ходе отражения атаки средства ПВО сбили пять ракет. В результате удара было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.
Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что возле театра Луначарского упал обломки ракеты. В штабе флота произошел пожар, сейчас он локализован. В десяти жилых домах в центре города выбило стекла. Жители не пострадали. Власти решили убрать части сбитой ракеты на полигон для уничтожения. При этом губернатор опроверг удары по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС.
13 сентября был атакован судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, в результате два корабля получили повреждения. При атаке на город, по официальной информации, пострадали 24 человека. Минобороны заявляло, что удар нанесли десятью ракетами, семь удалось сбить. Sky News и газета The Independent писали, что Украина для атаки на завод также применила Storm Shadow.
Storm Shadow — британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования, во Франции используют название Scalp. Их дальность стрельбы — 250–500 км.
Украинская армия получила Storm Shadow от Великобритании после начала военной операции — весной этого года, а летом Франция передала Scalp. ВСУ модернизировали советские самолеты для использования этих ракет, их не раз применяли для ударов по целям на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире