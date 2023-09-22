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Военная операция на Украине ,  
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Sky News узнал о применении ракет Storm Shadow для атаки на Севастополь

Sky News: ВСУ применили ракеты Storm Shadow для атаки на штаб в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным телеканала, по меньшей мере одна из ракет попала в цель. Минобороны России сообщило, что в ходе отражения атаки на город средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, об этом телеканалу Sky News сообщили в украинских ВВС.

В российском Минобороны днем заявили, что украинскими военными был нанесен ракетный удар по Севастополю, в ходе отражения атаки средства ПВО сбили пять ракет. В результате удара было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что возле театра Луначарского упал обломки ракеты. В штабе флота произошел пожар, сейчас он локализован. В десяти жилых домах в центре города выбило стекла. Жители не пострадали. Власти решили убрать части сбитой ракеты на полигон для уничтожения. При этом губернатор опроверг удары по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС.

13 сентября был атакован судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, в результате два корабля получили повреждения. При атаке на город, по официальной информации, пострадали 24 человека. Минобороны заявляло, что удар нанесли десятью ракетами, семь удалось сбить. Sky News и газета The Independent писали, что Украина для атаки на завод также применила Storm Shadow.

Storm Shadow — британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования, во Франции используют название Scalp. Их дальность стрельбы — 250–500 км.

Украинская армия получила Storm Shadow от Великобритании после начала военной операции — весной этого года, а летом Франция передала Scalp. ВСУ модернизировали советские самолеты для использования этих ракет, их не раз применяли для ударов по целям на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Теги
Елена Чернышова
Storm Shadow Севастополь ракетный удар Черноморский флот
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