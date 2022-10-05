Путин оценил референдумы фразой «не только порадовали, но и удивили»

Россия не хотела «что-то подправлять, подчищать» в результатах голосований в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, заверил Путин.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Результаты референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях были удивительными, их итоги убедительны, прозрачны и не подлежат никакому сомнению, они отражают настроения людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в формате видеосвязи.

«Меня результаты референдума, о которых вы сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить, и такой результат», — сказал президент.

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Путин подчеркнул, что у России «не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять». По его мнению, в этом также убедились присутствовавшие на голосовании наблюдатели.

«Мы для себя решили и я для себя решил. Будет так, как люди захотят. Если люди выскажутся... вот как люди выскажутся, вот так мы и сделаем», — добавил Путин.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий прошли в течение пяти дней (23-27 сентября). Власти республик Донбасса, а также назначенные после прихода российских войск власти Запорожья и Херсона объявили, что большинство избирателей поддержали эту инициативу. По их данным, за присоединение проголосовали 98,42% избирателей в ЛНР, 99,23% избирателей в ДНР, 87,05% — в Херсонской области и 93,11% в Запорожской области.

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В конце сентября Путин подписал с руководителями этих территорий договоры о присоединении, в начале октября документы одобрили Конституционный суд и обе палаты парламента. Утром 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров.

Украина утраченные территории считает оккупированными и обвиняет Россию в аннексии. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Донбасса. Отказались признавать результаты референдумов ООН, Евросоюз, США, Германия, Турция, Сербия и другие. В Иране заявили о приверженности принципу территориальной целостности. Поддержку действиям России выразили власти Северной Кореи.



