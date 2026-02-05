 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Медведев назвал «геополитическим землетрясением» похищение Мадуро

Сюжет
Захват Мадуро
Похищение Мадуро было наглым и не имело под собой правовых оснований, считает Дмитрий Медведев. США на это пошли из-за истощения возможностей «как мирового гегемона», считает он. Москва называла случившееся с Мадуро «разбоем»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: ТАСС)

Похищение экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало «наглым» и «разнузданным актом нарушения» международного права, а также «геополитическим землетрясением», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своей колонке для «РИА Новости».

«По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. Причем не только получить фактический контроль по принципу «делаю, потому что могу сделать», но и закрепить «приобретения» де-юре», — считает Медведев.

Произошедшее стало циничным вызовом для всей системы международных отношений, пишет зампред Совбеза. Он пояснил, что у США не было оснований применения военной силы для самозащиты, потому что транснациональная торговля наркотиками никогда не рассматривалась в международном праве в качестве признака вооруженного нападения.

Главная причина случившегося кроется «в истощении возможностей США как мирового гегемона», добавил Медведев. Сегодня сил на «мировое владычество» у Соединенных Штатов не хватает, и признающая это команда Дональда Трампа ведет дело к «прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к изменившимся условиям, то есть к фактической утрате ими глобального доминирования», считает он.

«Даже самые отбитые режимы прошлого всегда старались придать правомерности своим действиям, придумывая сложные, хотя в итоге и надуманные с юридической точки зрения аргументы», — отмечает зампред Совбеза. Он уверен, что Мадуро в США будет подвергнут «политически мотивированному уголовному преследованию, итог которого практически очевиден», вместе с тем Медведев допустил, что тот будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником.

Посол ответил на вопрос, просила ли Венесуэла помощь у России с Мадуро
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы и провели спецоперацию. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. Операция США в Венесуэле длилась менее 30 минут. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров предположил, что заговор против Мадуро возник еще до его похищения, и экс-президент мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. В российском МИДе сразу после захвата Мадуро призвали американские власти отпустить лидера Венесуэлы. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США в отношении Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».

Как писал The Washington Post, кардинал Пьетро Паролин, второй человек в Ватикане после папы римского, в конце декабря уговаривал США дать возможность Мадуро получить убежище в России. До этого венесуэльскому лидеру также предлагали отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, узнала The New York Times.

К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Она рассказала, что американские военные угрожали убить ее, министра иностранных дел республики Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, если они не будут сотрудничать с США после свержения Мадуро.

Валерия Доброва
Дмитрий Медведев Николас Мадуро Венесуэла США
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
