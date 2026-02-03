 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
Посол ответил на вопрос, просила ли Венесуэла помощь у России с Мадуро

Сюжет
Захват Мадуро
Посол Венесуэлы в Москве вновь заявил, что Каракас считает задержание Мадуро незаконным. По его словам, позиция России уже четко была заявлена, а суды США, если они справедливы, то отпустят Мадуро
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Министерство иностранных дел России четко заявляло свою позицию в отношении похищения Николаса Мадуро. Об этом заявил корреспонденту РБК посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. В частности, он отвечал на вопрос «запрашивала ли Венесуэла у России помощь в вызволении Мадуро из США и обсуждается ли возможность его обмена как «военнопленного»?».

«Международное право должно восторжествовать. Международное право должно соблюдаться. Если суды США будут действовать справедливо, президент Николас Мадуро и его жена должны быть освобождены как можно скорее», — сказал посол.

Саласар добавил, что Мадуро является действующим главой Венесуэлы и ему не предъявлены обвинения для проведения судебного процесса. «Он не имеет права быть судимым в каком-либо иностранном суде какой-либо иностранной страной. Фактически, наша конституция в принципе запрещает экстрадицию венесуэльцев для суда за границей», — сказал венесуэльский посол.

Операция США в Венесуэле длилась менее 30 минут
Политика

До встречи с послом перед посольством Венесуэлы в Москве прошла акция под началом движения «Bring Them Back» в знак солидарности за освобождение Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК
Фото: Мария Васильева / РБК

Кроме того, во время акции перед собравшимися выступил сам посол Венесуэлы.

В российском МИДе сразу после захвата Мадуро призвали американские власти отпустить лидера Венесуэлы. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США в отношении Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме». Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли сто человек.

К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Она начала укреплять свою власть, реорганизовав кабинет министров и аппарата безопасности, а также освободив политических заключенных в стране.

