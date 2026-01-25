 Перейти к основному контенту
Российский посол связал похищение Мадуро с предательством силовиков

Посол Мелик-Багдасаров: Мадуро могли предать силовые структуры Венесуэлы
Заговор против Мадуро возник еще до его похищения, некоторые лица работали на США, предавшие Мадуро известны, рассказал посол. Лукашенко ранее говорил, что в Венесуэле был сговор и предательство
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: realDonaldTrump / Truth Social)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, похищенный вооруженными силами США, мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. Такое мнение выразил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события (похищения Мадуро. — РБК), разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы», — рассказал Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, имела место преступная халатность, а некоторые представители власти де-факто работали на США.

Bloomberg рассказал, как Родригес укрепляет власть после похищения Мадуро
Политика
Делси Родригес

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.

О том, что операция по похищению Мадуро стала успешной из-за предательства и подкупа, ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — утверждал он.

По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.

К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Через несколько дней после похищения был уволен командующий президентской почетной гвардией Венесуэлы генерал Хавьер Маркано Табата.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США по захвату Мадуро «разбоем» и «преступлением». Операция была осуществлена с грубым нарушением многих положений международного права, и Россия не меняет своей позиции по этому поводу, заявил 25 января замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

