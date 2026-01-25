Российский посол связал похищение Мадуро с предательством силовиков
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, похищенный вооруженными силами США, мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. Такое мнение выразил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события (похищения Мадуро. — РБК), разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы», — рассказал Мелик-Багдасаров.
По словам дипломата, имела место преступная халатность, а некоторые представители власти де-факто работали на США.
В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».
Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.
О том, что операция по похищению Мадуро стала успешной из-за предательства и подкупа, ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — утверждал он.
По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.
К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Через несколько дней после похищения был уволен командующий президентской почетной гвардией Венесуэлы генерал Хавьер Маркано Табата.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США по захвату Мадуро «разбоем» и «преступлением». Операция была осуществлена с грубым нарушением многих положений международного права, и Россия не меняет своей позиции по этому поводу, заявил 25 января замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»