Операция США в Венесуэле длилась менее 30 минут
Боевые действия во время операции США по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро длились менее получаса, сообщил председатель комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш, передает Associated Press.
По словам сенатора-республиканца, в операции участвовали около 200 американских военнослужащих, а перестрелка длилась «менее 27 минут».
«Эта военная операция была невероятно короткой, точечной и успешной», — подчеркнул Риш.
Республиканец также отметил, что после смены власти Венесуэле может потребоваться участие США и международного сообщества для организации демократических выборов и обеспечения их свободного и справедливого характера.
В ходе операции США, проведенной 3 января, венесуэльский лидер был захвачен и вывезен из страны. Американские военные задержали Мадуро и его жену Силию Флорес после удара по Каракасу. Операцию выполнило подразделение спецназа армии США «Дельта». Мадуро и его жене предъявили обвинения в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и контрабанде наркотиков.
После операции США начали прорабатывать варианты постоянного присутствия в Венесуэле, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, ЦРУ совместно с Госдепартаментом рассматривает краткосрочные и долгосрочные модели работы в стране.
