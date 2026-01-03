 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД России призвал США освободить Николаса Мадуро

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД России опубликовал заявление в связи с ситуацией в Венесуэле. Российское внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон освободить лидера страны Николаса Мадуро и его супругу.

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу. Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — говорится в заявлении.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Россия заявила о поддержке национального курса республики.

После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес
Политика
Делси Родригес

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции в Венесуэле и захвате президента страны Николаса Мадуро и его жены. «Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал Трамп.

С осуждением ударов Соединенных Штатов по объектам Венесуэлы выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал захват американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хавьер Милей заявил, что «свобода продвигается вперед» и «да здравствует свобода, черт возьми!», так подписав пост издания Infobae о захвате «диктатора Мадуро». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу и захват ее президента Николаса Мадуро, назвав происходящее действиями, пересекающими недопустимую черту.

В МИД Франции раскритиковали военную операцию США, министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро назвал действия Соединенных Штатов подрывающими основы глобальной безопасности.

