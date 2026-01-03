Президент Колумбии сообщил о ракетном ударе по Каракасу
Венесуэла подверглась нападению и ее столицу Каракас бомбят ракетами, заявил на своей странице в X президент Колумбии Густаво Петро. Он призвал немедленно собрать заседание Совета безопасности ООН (Колумбия с 1 января входит в состав совета).
Взрывы в Каракасе начались в районе 02:00 по местному времени (09:00 мск), передают CNN и Associated Press. Часть города осталась без электричества. Над столицей Венесуэлы были замечены самолеты, а на улицах появилась бронетехника. Efecto Cocuyo писало, что ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.
Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле, которую он обвиняет в сотрудничестве с наркоторговцами. Штаты неоднократно наносили удары по судам у побережья республики, которые, по мнению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро предлагал США сотрудничество для борьбы с наркотрафиком. В конце декабря он заявлял, что американские власти хотят добиться смены правительства в Венесуэле и получить доступ к ее запасам нефти.
Представитель армии США в Вашингтоне подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, однако отказалась комментировать возможную причастность Штатов к произошедшему.
