Президент Колумбии сообщил о ракетном ударе по Каракасу

Президент Колумбии Густаво Петро призвал немедленно собрать заседание Совета безопасности ООН. Представитель армии США отказалась комментировать причастность Вашингтона к ударам по Венесуэле

Густаво Петро (Фото: Cristian Bayona / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Венесуэла подверглась нападению и ее столицу Каракас бомбят ракетами, заявил на своей странице в X президент Колумбии Густаво Петро. Он призвал немедленно собрать заседание Совета безопасности ООН (Колумбия с 1 января входит в состав совета).

Взрывы в Каракасе начались в районе 02:00 по местному времени (09:00 мск), передают CNN и Associated Press. Часть города осталась без электричества. Над столицей Венесуэлы были замечены самолеты, а на улицах появилась бронетехника. Efecto Cocuyo писало, что ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле, которую он обвиняет в сотрудничестве с наркоторговцами. Штаты неоднократно наносили удары по судам у побережья республики, которые, по мнению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро предлагал США сотрудничество для борьбы с наркотрафиком. В конце декабря он заявлял, что американские власти хотят добиться смены правительства в Венесуэле и получить доступ к ее запасам нефти.

Представитель армии США в Вашингтоне подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, однако отказалась комментировать возможную причастность Штатов к произошедшему.