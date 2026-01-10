 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

WP узнала про тайные переговоры Ватикана об убежище Мадуро в России

WP: кардинал Ватикана Паролин убеждал США позволить Мадуро сбежать в Россию
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Ватикан в конце декабря убеждал США «проявить терпение» и дать возможность Мадуро сбежать в Россию, пишет WP. Переговоры вел кардинал Паролин — второе лицо после папы римского

Кардинал Пьетро Паролин, второй человек в Ватикане после папы римского, в конце декабря уговаривал США дать возможность венесуэльскому экс-лидеру Николасу Мадуро получить убежище в России, пишет The Washington Post.

«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В статье говорится, что Паролин в канун Рождества срочно вызвал посла США при Святом Престоле Брайана Берча, чтобы потребовать подробностей о планах Вашингтона в Венесуэле. Со ссылкой на правительственные документы издание пишет, что в течение нескольких дней влиятельный итальянский кардинал пытался связаться с госсекретарем Марко Рубио, «отчаянно стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

В разговоре с Берчем, союзником президента Дональда Трампа, Паролин, в частности, заявил, что Москва готова предоставить Мадуро убежище, и «умолял американцев проявить терпение», пока венесуэльский политик не согласится на это предложение, сказано в публикации.

В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». Пресс-секретарь Берча перенаправил все вопросы по теме в Госдепартамент, который отказался от комментариев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь не ответил на запрос издания, говорится в статье.

Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле
Политика
Силия Флорес и&nbsp;Николас Мадуро

Ранее газета The New York Times писала, что в конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», рассказал собеседник издания.

В качестве других возможных вариантов того, куда мог бы отправиться Мадуро, издание Politico со ссылкой на источники называло Россию, Азербайджан и Кубу. Позднее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что США предлагали Мадуро искать убежища в Китае или России, но тот намеревался остаться в Западном полушарии, например на Кубе.

В середине ноября NYT сообщала, что Мадуро предлагал США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, однако Белый дом отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена в ночь на 3 января. По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Николас Мадуро Венесуэла США Ватикан убежище Россия
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
