 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

NYT узнала, в какую страну США предлагали Мадуро отправиться в изгнание

NYT: Мадуро в декабре отклонил предложение США уйти в изгнание в Турцию
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Источники The New York Times сообщают, что незадолго до операции по захвату Мадуро США предлагали президенту Венесуэлы отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, однако тот «яростно отказался»
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

В конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники, близкие к переговорам.

Один из собеседников издания, высокопоставленный американский чиновник, заявил, что отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», добавил чиновник.

РБК направил запрос в МИД Турции.

23 декабря, отвечая на вопрос одного из журналистов, президент США Дональд Трамп заявил, что Николасу Мадуро было бы разумнее добровольно уйти в отставку. «Это зависит от него, что он хочет делать. Я думаю, с его стороны было бы разумно так (самостоятельно уйти. — РБК) поступить», — сказал тогда Трамп.

В середине ноября The New York Times сообщала, что Мадуро предложил США, что уйдет в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, однако Белый дом отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на источник, ведущий переговоры с представителями Венесуэлы и США, сообщил, что Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание. В качестве возможных вариантов того, куда мог бы отправиться Мадуро, издание Politico со ссылкой на источники называло Турцию, Россию, Азербайджан и Кубу. Позднее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что США предлагали Мадуро искать убежища в Китае или России, а тот намеревался остаться в Западном полушарии, например на Кубе. В качестве возможного компромисса рассматривался Катар, утверждало издание.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
При участии
Валентина Шварцман
Николас Мадуро Венесуэла
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Bloomberg назвал человека, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной
Политика
Politico узнало о требовании США инвестиций от нефтяников в Венесуэлу
Экономика
Хегсет не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео Политика, 13:10
«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году Общество, 13:00 
Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий Общество, 12:57
Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ Спорт, 12:50
Что такое ментальная гигиена и как ее соблюдать: 4 принципа и 10 правил Образование, 12:45
Клишас заявил, что США отказали Западному полушарию в суверенитете Политика, 12:35
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минобороны объявило о занятии села Подолы под Купянском Политика, 12:13
США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное Политика, 12:07
МИД потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине Политика, 12:02
NYT узнала, в какую страну США предлагали Мадуро отправиться в изгнание Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Застрявшие в системе: как перестать выгорать и кардинально изменить жизнь Образование, 11:34
Bloomberg назвал человека, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной Политика, 11:28