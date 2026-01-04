NYT узнала, в какую страну США предлагали Мадуро отправиться в изгнание

Источники The New York Times сообщают, что незадолго до операции по захвату Мадуро США предлагали президенту Венесуэлы отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, однако тот «яростно отказался»

Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

В конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники, близкие к переговорам.

Один из собеседников издания, высокопоставленный американский чиновник, заявил, что отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», добавил чиновник.

РБК направил запрос в МИД Турции.

23 декабря, отвечая на вопрос одного из журналистов, президент США Дональд Трамп заявил, что Николасу Мадуро было бы разумнее добровольно уйти в отставку. «Это зависит от него, что он хочет делать. Я думаю, с его стороны было бы разумно так (самостоятельно уйти. — РБК) поступить», — сказал тогда Трамп.

В середине ноября The New York Times сообщала, что Мадуро предложил США, что уйдет в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, однако Белый дом отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на источник, ведущий переговоры с представителями Венесуэлы и США, сообщил, что Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание. В качестве возможных вариантов того, куда мог бы отправиться Мадуро, издание Politico со ссылкой на источники называло Турцию, Россию, Азербайджан и Кубу. Позднее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что США предлагали Мадуро искать убежища в Китае или России, а тот намеревался остаться в Западном полушарии, например на Кубе. В качестве возможного компромисса рассматривался Катар, утверждало издание.