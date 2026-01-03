Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и покинули страну. Официальный Каракас пока эту информацию не комментировал.
«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны», — написал Трамп.
Материал дополняется.
