Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Небензя назвал разбоем захват Мадуро США

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
По мнению Небензи, нельзя позволить США «самоутвердиться в роли высшего судьи», у которого одного есть право вторгаться куда угодно и решать, кто виноват. Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы, заявил он
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Adam Gray / Reuters)

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».

«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента [Мадуро] независимого государства и его супругу <...> Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.

По его словам, разбой в отношении Мадуро стал для многих «предвестником возвращения в эпоху бесправия».

«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи».

В свою очередь, представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата заявила, что агрессии против Венесуэлы «нет оправданий». «Не существует никакого оправдания для одностороннего применения силы или агрессивных действий», — сказал он.

Также осудил действия США и Пекин, заявив, что «неизбирательное применение силы» породит лишь новые кризисы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что военная операция США грозит дестабилизацией Венесуэлы.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в стране. Через несколько часов президента и его жену Силию Флорес вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «чрезвычайной военной операцией». В Каракасе считают случившееся актом военной агрессии, цель которой — захват стратегических ресурсов Венесуэлы.

«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

Против Мадуро и Флорес Вашингтоном выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что в 20:00 мск пара предстанет перед судом.

МИД России осудил нападение США на Венесуэлу. Москва также подтвердило поддержку курсу боливарианского руководства, «направленному на защиту национальных интересов и суверенитета».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

