Небензя назвал разбоем захват Мадуро США
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».
«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента [Мадуро] независимого государства и его супругу <...> Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
По его словам, разбой в отношении Мадуро стал для многих «предвестником возвращения в эпоху бесправия».
Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи».
В свою очередь, представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата заявила, что агрессии против Венесуэлы «нет оправданий». «Не существует никакого оправдания для одностороннего применения силы или агрессивных действий», — сказал он.
Также осудил действия США и Пекин, заявив, что «неизбирательное применение силы» породит лишь новые кризисы.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что военная операция США грозит дестабилизацией Венесуэлы.
3 января США нанесли удар по Венесуэле, Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в стране. Через несколько часов президента и его жену Силию Флорес вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «чрезвычайной военной операцией». В Каракасе считают случившееся актом военной агрессии, цель которой — захват стратегических ресурсов Венесуэлы.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
Против Мадуро и Флорес Вашингтоном выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что в 20:00 мск пара предстанет перед судом.
МИД России осудил нападение США на Венесуэлу. Москва также подтвердило поддержку курсу боливарианского руководства, «направленному на защиту национальных интересов и суверенитета».
