В Киеве ввели экстренные отключения света

«Укрэнерго» ввело аварийные отключения света в Киеве из-за превышения лимита на потребление, сообщил гендиректор Yasno. Ограничения были введены 2 июня во всех регионах из-за тяжелой ситуации в энергосистеме

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Киев превысил лимит потребления электричества, в городе ввели экстренные отключения света, написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) гендиректор компании Yasno (входит в украинский энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

«Киев превысил лимит. «Укрэнерго» дало команду на аварийное отключение. Графики пока не работают», — говорится в сообщении.

2 июня «Укрэнерго» ввело лимиты для каждого региона на потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 00:00 по местному времени. Областным энергоснабжающим компаниям дали право вводить почасовые отключения для промышленных и бытовых потребителей в случае превышения показателей. При этом ограничения не распространялись на энергопитание объектов критической инфраструктуры.

В компании объяснили необходимость экстренных отключений света тяжелой ситуацией в энергосистеме, исключениями стали Волынская, Закарпатская и Львовская области.

На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭС Политика

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в начале мая говорил о повреждении половины энергосистемы страны. Работу энергетических объектов невозможно восстановить до зимы, предупреждал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

1 июня «Укргидроэнерго» сообщило о критическом повреждении оборудования двух ГЭС, не уточнив их названия. В тот же день Минобороны России отчиталось о групповом ударе по украинским энергетическим объектам, которые связаны с обеспечением военно-промышленного комплекса, в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». По данным ведомства, все цели были достигнуты. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последние месяцы на Украине сообщали о повреждении или разрушении таких электростанций, как ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области.