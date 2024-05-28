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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предупредили, что работу энергообъектов не восстановят до зимы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся восстановить до зимы, сообщил советник премьер-министра республики, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в интервью «Апострофу».

По его словам, в этом году ситуация с энергообъектами хуже, чем в прошлом. «Масштабы разрушений на многих объектах таковы, что при всех попытках возобновить их работу до зимы не удастся», — сказал он. Бойко подчеркнул, что, если в работу вернут 8–10 энергоблоков, это уже будет «заметным вкладом» в поддержку энергоснабжения.

На Украине введут почасовые отключения электричества
Общество
Фото:Ed Ram / Getty Images

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. «Укрэнерго» ранее сообщило, что в стране с 20 мая вводятся графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Меры будут действовать с 18:00 до 00:00 местного времени.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По его оценке, на восстановление объектов потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина «Укрэнерго» электричество
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