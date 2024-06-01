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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о критическом состоянии ДнепроГЭС

Глава ОВА Федоров заявил о критическом состоянии ДнепроГЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, заявил глава запорожской ОВА. Ранее в районе станции на два дня закрыли движение. Минобороны России отчитывалось об ударе по энергетическим объектам Украины, связанными с ВПК
ДнепроГЭС
ДнепроГЭС (Фото: hutchison / Global Look Press)

Крупнейшая на Украине Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава украинской военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

«Речь не идет даже о выработке энергии», — сказал он.

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Фото:V_Zelenskiy_official / Telegram

Ранее украинские власти закрыли на два дня движение в районе ДнепроГЭС для обследования. «За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения», — писал Федоров в телеграм-канале. Он также посоветовал жителям Запорожской области использовать другие пути проезда между берегами Днепра.

ДнепроГЭС — пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, крупнейшая гидроэлектростанция на Украине.

ГЭС-1 и ГЭС-2 объединены в единый комплекс, расположенный под одной плотиной. Длина здания ГЭС — 236 м, ширина — 70 м. Установленная мощность гидроагрегатов составляет 1553,8 МВт.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Власти России называют признание «реалий на земле» одним из условий для переговоров.

Минобороны России 1 июня отчитывалось о групповом ударе по энергетическим объектам на Украине, связанным с обеспечением военно-промышленного комплекса, в ответ на «попытки нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». По данным ведомства, все цели были достигнуты.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская область ДнепроГЭС
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