На Украине заявили о критическом состоянии ДнепроГЭС
Крупнейшая на Украине Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава украинской военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
«Речь не идет даже о выработке энергии», — сказал он.
Ранее украинские власти закрыли на два дня движение в районе ДнепроГЭС для обследования. «За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения», — писал Федоров в телеграм-канале. Он также посоветовал жителям Запорожской области использовать другие пути проезда между берегами Днепра.
ДнепроГЭС — пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, крупнейшая гидроэлектростанция на Украине.
ГЭС-1 и ГЭС-2 объединены в единый комплекс, расположенный под одной плотиной. Длина здания ГЭС — 236 м, ширина — 70 м. Установленная мощность гидроагрегатов составляет 1553,8 МВт.
Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Власти России называют признание «реалий на земле» одним из условий для переговоров.
Минобороны России 1 июня отчитывалось о групповом ударе по энергетическим объектам на Украине, связанным с обеспечением военно-промышленного комплекса, в ответ на «попытки нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». По данным ведомства, все цели были достигнуты.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл