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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС

Топ-менеджер ДТЭК: на двух ТЭС после обстрелов повреждены все блоки
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Военная операция на Украине
Украинские Бурштынская и Ладыжинская ТЭС были существенно повреждены и выведены из строя, сообщил топ-менеджер ДТЭК. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам
Ладыжинская ТЭС
Ладыжинская ТЭС (Фото: ДТЭК)

Бурштынская и Ладыжинская тепловые электростанции (ТЭС) на Украине были существенно повреждены и выведены из строя, сообщил в интервью «Экономической правде» исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Бурштынская ТЭС расположена в Ивано-Франковской области, Ладыжинская — в Винницкой области.

«Возможно, один или два блока начнут работать раньше, но в целом это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать. После дефектации станет понятно, какого оборудования не хватает. Сейчас критически необходимы трансформаторы. Нам нужно около десяти единиц», — рассказал топ-менеджер.

По предварительной оценке, для закупки крупного разрушенного оборудования потребуется около $200 млн. Траты на работы составят еще 40–50%. При этом Сахарук подчеркнул, что во время подготовки к прошлому сезону Украина вложила около 4 млрд грн ($101,9 млн) в восстановление десяти блоков, но две трети из них снова разрушены.

Дефектация — это процесс выявления неисправностей в агрегатах и деталях военной техники для определения их технического состояния и пригодности к дальнейшему применению. Предварительная дефектация осуществляется до остановки оборудования на ремонт.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Сахарук заявил, что за последнее время ДТЭК потеряла около 2 ГВт доступной мощности. Он подчеркнул, что в случае аналогичных повреждений энергетических объектов у Украины остаются атомные электростанции, а также солнечные, ветряные и частично гидроэлектростанции. «В системе будет около 10 ГВт. Это базовая генерация, которая покрывает минимальное потребление. Часть покроем импортом», — сообщил он.

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Также топ-менеджер заявил, что на восстановление света в части регионов потребуется примерно два-три месяца.

24 марта ДТЭК сообщала, что потеряла 50% генерирующих мощностей после атак ночью и утром 24 марта, их восстановление займет больше месяца. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. По его данным, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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