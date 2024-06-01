Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины

Российские военные нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.

В ведомстве назвали удар ответом на попытки Украины «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Также военные поразили арсеналы хранения западного оружия.

В министерстве сообщили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

В ночь на 1 июня почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти сообщили о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской и ряде других областей.

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