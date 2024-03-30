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Военная операция на Украине ,  
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Украина заявила о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

«Центрэнерго» сообщило о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате ракетного удара, сообщила энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного — до значительного», — говорится в сообщении. По данным компании, ТЭС атаковали 22 марта.

В «Центрэнерго» рассказали, что сейчас на электростанции идет разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет.

Змиевская ТЭС располагается вблизи поселка Слобожанское в Чугуевском районе примерно в 50 км от Харькова. Помимо Харьковской области, обеспечивает электроэнергией Полтавскую и Сумскую.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. Он уточнил, что повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Российское Минобороны сообщало, что в этот день нанесло массированный удар «по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников».

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В марте военное ведомство сообщало еще о нескольких ударах по объектам украинской энергетики. 9 марта оно отчиталось о поражении «ключевых элементов» украинской военной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающих их объектах энергетики. Накануне, 29 марта, ведомство также сообщило об ударе беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.

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Теги
Харьковская область Украина ТЭС Военная операция на Украине
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