На Украине сообщили о критических повреждениях двух ГЭС в результате обстрелов

На Украине сообщили о критических повреждениях двух ГЭС

Оборудование двух ГЭС получило критические повреждения, нанесен ущерб инфраструктуре рядом со станциями, сообщили в «Укргидроэнерго». Минобороны России отчитывалось о групповом ударе по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Оборудование двух гидроэлектростанций получило критические повреждения в результате обстрелов, сообщили в пресс-службе «Укргидроэнерго».

По данным ведомства, минувшей ночью ударам подверглись энергетические объекты в пяти регионах Украины. Помимо ГЭС, повреждена близлежащая инфраструктура. О каких именно гидроэлектростанциях идет речь, там не уточнили.

В ночь на 1 июня воздушную тревогу объявляли почти на всей территории Украины. О повреждении энергоообъектов сообщали, в частности, власти Кировоградской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей. В Энергетической компании ДТЭК заявили о серьезном повреждении двух теплоэлектростанций. В Винницкой и Львовской областях под удар попали объекты инфраструктуры, в районе Днепровской гидроэлектростанции перекрывали движение.

В Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях есть пострадавшие.

Минобороны России отчитывалось о групповом ударе оружием большой дальности воздушного и морского базирования по энергетическим объектам Украины в ответ на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, отметили в ведомстве. Там добавили, что цель удара была достигнута.

Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщало о поднятии самолетов из-за «интенсивной деятельности дальней авиации» России на территории Украины.