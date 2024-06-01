На Украине сообщили о критических повреждениях двух ГЭС
Оборудование двух гидроэлектростанций получило критические повреждения в результате обстрелов, сообщили в пресс-службе «Укргидроэнерго».
По данным ведомства, минувшей ночью ударам подверглись энергетические объекты в пяти регионах Украины. Помимо ГЭС, повреждена близлежащая инфраструктура. О каких именно гидроэлектростанциях идет речь, там не уточнили.
В ночь на 1 июня воздушную тревогу объявляли почти на всей территории Украины. О повреждении энергоообъектов сообщали, в частности, власти Кировоградской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей. В Энергетической компании ДТЭК заявили о серьезном повреждении двух теплоэлектростанций. В Винницкой и Львовской областях под удар попали объекты инфраструктуры, в районе Днепровской гидроэлектростанции перекрывали движение.
Минобороны России отчитывалось о групповом ударе оружием большой дальности воздушного и морского базирования по энергетическим объектам Украины в ответ на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, отметили в ведомстве. Там добавили, что цель удара была достигнута.
Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщало о поднятии самолетов из-за «интенсивной деятельности дальней авиации» России на территории Украины.
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