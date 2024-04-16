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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил фразой «ноль ракет» уничтожение Трипольской ТЭС

Зеленский: Трипольская ТЭС уничтожена из-за того, что у Украины было ноль ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины закончились ракеты для ПВО, заявил Зеленский. На прошлой неделе были повреждены ТЭЦ в Харькове и Сумах
Трипольская ТЭС
Трипольская ТЭС (Фото: Константин Либеров / Libkos / Getty Images)

Причиной разрушения Трипольской ТЭС в Киевской области стало отсутствие ракет для ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS.

«Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — сказал он.

О разрушении Трипольской ТЭС ранее сообщил председатель набсовета компании «Центрэнерго» Андрей Гота. На ТЭС после взрыва возник пожар в турбинном цехе. «Центрэнерго», в ведении которой находится станция, сообщило о потере 100% генерации.

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Трипольская тепловая электростанция была введена в эксплуатацию в 1969 году. Это самая мощная электростанция в Киевской области, со всеми электрогенерирующими предприятиями ее номинальная мощность составляет 3,6 тыс. МВт.

11 апреля повреждения получили ТЭЦ в Харькове и Сумах. «Укрэнерго» также сообщало о повреждениях двух подземных хранилищ газа в Львовской области. Минобороны России тогда заявило, что российские военные ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.

Президент России Владимир Путин также говорил, что российская сторона отвечает на удары по объектам на своей территории. По его словам, «исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения».

США с декабря прекратили поставки военной помощи Украине: средства конгресса на эти цели израсходованы, а новые пакеты блокируют республиканцы. Накануне Politico и Hill сообщили, что спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон намерен представить отдельные законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню. В Белом доме заявили, что администрация США выступит против отдельного законопроекта, в котором будет идти речь только о помощи Израилю, без Тайваня и Украины. Москва осуждает поставки Киеву военной помощи.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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