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Военная операция на Украине ,  
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Почти по всей Украине ввели экстренные отключения электричества

На Украине ввели экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации в энергетике
Сюжет
Военная операция на Украине
В энергосистеме Украины из-за ударов сложилась тяжелая ситуация, по всей стране, кроме трех западных областей, введены экстренные отключения, сообщили в «Укрэнерго». Прошлой ночью были повреждены две ТЭС и две ГЭС
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине повсеместно для промышленных и бытовых потребителей начались экстренные отключения электроэнергии на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме, сообщила компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Там уточнили, что аварийные отключения коснутся всей Украины за исключением Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

«Причина — тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объекты сети системы передачи электроэнергии. Последствия
устраняются», — сказано в сообщении.

Не ограничивается подача электричества на объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, уточнили в компании.

«Утро. Экстренные отключения по всей стране… Графики не действуют. Будьте осторожны», — написал в своих соцсетях генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины
Политика
Фото:V_Zelenskiy_official / Telegram

В числе поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций на Украине назывались Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.

В ночь на 1 июня были повреждены две ГЭС и две ТЭС (какие, не уточнялось), были атакованы энергообъекты в пяти областях. Российское Минобороны сообщало, что военные нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Это в ведомстве назвали ответом на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

13 мая министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что с начала военной операции энергосистеме Украины был нанесен сильнейший ущерб и в этом году он намного больше, чем было при атаках в предыдущие два года. По его словам, из-за недавних ударов страна потеряла до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые вырабатывает за зимний период. На фоне этой ситуации регулярно происходят отключения.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина отключение электричества энергетика
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