Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны

Дмитрий Кулеба (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Половина энергосистемы Украины повреждена, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

«Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. Министр рассказал, что выделение нового пакета помощи со стороны США «повысило моральных дух среди украинских солдат, а также среди народа Украины». «Если бы пакет, объявленный сразу после принятия закона [о поддержке Украины], содержал батарею Patriot, этот импульс был бы еще сильнее среди народа», — отметил Кулеба.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.

На фоне массированных ударов по энергообъектам Украина призвала союзников поставить новые системы ПВО, в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Украинский президент Владимир Зеленский 28 апреля заявил, что Украине нужно не менее семи таких комплексов.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле настаивают, что это только затянет конфликт.