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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны

Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Половина энергосистемы Украины повреждена, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

«Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. Министр рассказал, что выделение нового пакета помощи со стороны США «повысило моральных дух среди украинских солдат, а также среди народа Украины». «Если бы пакет, объявленный сразу после принятия закона [о поддержке Украины], содержал батарею Patriot, этот импульс был бы еще сильнее среди народа», — отметил Кулеба.

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Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.

На фоне массированных ударов по энергообъектам Украина призвала союзников поставить новые системы ПВО, в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Украинский президент Владимир Зеленский 28 апреля заявил, что Украине нужно не менее семи таких комплексов.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле настаивают, что это только затянет конфликт.

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Дмитрий Кулеба Украина энергосистема
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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