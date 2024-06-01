На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭС

Минувшей ночью атаке подверглись энергообъекты в ряде областей, сообщили в Минэнерго

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в ночь на 1 июня под обстрел попали две теплоэлектростанции, там серьезно повреждено оборудование.

Как заявили в компании, это шестая атака на ТЭС группы за 2,5 месяца, а с начала военных действий в феврале 2022 года они попадали под обстрел более 180 раз.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, этой ночью были атакованы энергетические объекты в ряде областей, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской. Сейчас власти устанавливают последствия.

В Запорожской области (Россия включила регион в свой состав по итогам референдума осенью 2022 года) есть попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщил глава украинской военной администрации Иван Федоров. О каком именно объекте речь, не уточнялось. На этом фоне в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) закрыли движение.

По словам руководителя военной администрации Винницкой области Сергея Борзова, на объекте критической инфраструктуры начался пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Военное ведомство неоднократно отчитывалось о подобных атаках, российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам.

Украинские власти сообщали о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе ДнепроГЭС, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области. В конце мая советник премьер-министра Украины, член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что все ТЭС в стране повреждены или уничтожены полностью.