Для украинцев ввели вечерние лимиты потребления электричества

В регионах Украины вводятся лимиты по потреблению энергии, при их превышении могут начаться отключения. Дмитрий Кулеба говорил ранее о повреждении половины энергосистемы Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине для каждого региона вводятся лимиты на потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 00:00 по местному времени, сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

При их превышении областные энергоснабжающие компании могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функции жизнеобеспечения населения, при этом не ограничивается.

Днем для промышленных и бытовых потребителей начались экстренные отключения электроэнергии на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме, передавали в «Укрэнерго». В компании уточнили, что отключения коснулись всей Украины за исключением Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны. Советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко предупреждал, что работу всех поврежденных энергетических объектов на Украине не удастся восстановить до зимы. По оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля на восстановление 800 объектов теплоснабжения потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».

В числе поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций на Украине назывались в том числе ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области.

1 июня «Укргидроэнерго» сообщило о критических повреждениях оборудования на двух ГЭС. Их названия не уточнялись. В тот же день Минобороны России отчитывалось о групповом ударе по украинским энергетическим объектам, связанным с обеспечением ВПК, в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.