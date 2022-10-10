Украина объявила в розыск Дмитрия Медведева

СБУ обвинила Медведева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента России и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева. Карточка с его данными появилась в базе МВД Украины.

Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

СБУ обвиняет его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины; посягательство представителем власти или по предварительному сговору с группой лиц, или с разжиганием национальной вражды). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

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