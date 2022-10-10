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Служба безопасности Украины объявила в розыск Марию Захарову

СБУ объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову
СБУ вслед за Медведевым объявила в розыск Захарову. Против них возбуждены дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В российском СК преследование со стороны Киева назвали незаконным
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Служба безопасности Украины объявила в розыск представителя российского МИДа Марию Захарову. Карточка с ее данными размещена в базе МВД Украины.

СБУ обвинила Захарову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса страны).

Ранее 10 октября СБУ по этой же статье объявила в розыск бывшего президента и замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Накануне он заявил, что Украина в ее «нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом» будет представлять постоянную «угрозу России», поэтому помимо «защиты людей и охраны границ» Москва должны провести «полноценный демонтаж политического режима» этой страны.

В Следственном комитете России преследование Медведева на Украине назвали «незаконным». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ.

«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — сообщается в телеграм-канале российского СК.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Мария Захарова МИД розыск Украина СБУ Военная операция на Украине
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