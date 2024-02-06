ГБР сообщило о завершении следствия по «угольному делу» Порошенко

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило предварительное расследование по делу пятого президента Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене и содействии терроризму, сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на начальника отдела организации приема граждан ГБР Оксану Згиблову.

Защита Порошенко получила доступ к материалам досудебного расследования. Когда адвокаты с ними ознакомятся, ГБР отправит обвинительный акт против Порошенко в суд. В ведомстве также рассказали, что часть активов и имущества экс-президента продолжает находиться под арестом.

20 декабря 2021 года против Порошенко были выдвинуты обвинения, где говорилось, что он проводил подрывную деятельность против Украины в период с 2014 по 2015 год. Среди его предполагаемых сообщников были перечислены на тот момент народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Все трое, по версии следствия, организовали закупку угля на шахтах в ДНР и ЛНР, которые на тот момент находились под контролем пророссийских сил.

6 января 2022 года Печерский суд арестовал имущество экс-президента.

17 января 2022 года Порошенко вернулся на Украину, которую покинул за месяц до этого — в день, когда ему должны были вручить уведомление о начале расследования по подозрению в государственной измене. 19 января Печерский суд Киева решил не арестовывать пятого президента Украины и оставил его на свободе под личное обязательство. Таким образом, была выбрана самая мягкая мера пресечения из всех возможных. В соответствии с ней Порошенко обязан явиться в суд по первому требованию.