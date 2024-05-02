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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило экс-министра юстиции Украины Петренко в розыск

МВД разыскивает экс-главу Минюста Украины по уголовной статье
Сюжет
Военная операция на Украине
Павел Петренко
Павел Петренко (Фото: Arno Mikkor / Wikimedia Commons)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, следует из базы МВД.

В карточке говорится, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, но без указания, по какой именно.

Из карточки следует, что в розыск объявлен Павел Дмитриевич Петренко, уроженец города Черновцы Украинской ССР, родившийся 17 июля 1979 года, что совпадает с личными данными экс-главы Минюста Украины.

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Петренко также был членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. При нем Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России.

Следственный комитет России 22 декабря 2023 года заочно предъявил Петренко обвинения в принятии решений о начале антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках.

Петренко руководил Минюстом Украины с 27 февраля 2014 года по 29 августа 2019 года.

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