Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» землях России
Президент Украины Владимир Зеленский поручил собирать факты «преступлений против украинцев» в России на территориях, где живет большое количество украинцев, текст указа опубликован на его сайте.
Среди таких территорий он назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в границах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.
Зеленский также поручил активизировать работу «по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации о прошлом и происходящем с украинцами в России», создать научный центр, которые бы занялся исследованием «политических репрессий» против украинцев, развивать контакты между украинцами и «порабощенными Россией народами». В указе поручено подготовить и распространить по Украине и миру материалы о тысячелетней истории Украины, исторических связях населенных этническими украинцами территорий с украинскими национальными государственными образованиями в разные периоды истории, затронуть в учебниках «правдивую историю этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации».
О подписании указа Зеленский сообщил в своем телеграм-канале по случая Дня соборности, который ежегодно празднуется на Украине 22 января. Праздник приурочен ко дню провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.
В этот же день Зеленский внес в парламент законопроект о множественном гражданстве, что позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», кроме России. Принятие документа также позволит получить гражданство Украины тем иностранным добровольцам, которые воюют в ВСУ. Российская сторона считает таких служащих наемниками.
Российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал существование Украины до образования Украинской Республики в составе СССР. «Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич», — считает он. По его мнению, все «южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР».
В XVI веке, по словам Путина, от Речи Посполитой отделились три региона — Киев с современной Киевской областью, Житомир и Чернигов, которые попросили русского царя о присоединении.
Спустя четыре столетия власти «начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени за счет южнорусских земель», заключил президент России.
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