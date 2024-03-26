 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ после слов о бюсте для Татарского

Басманный суд заочно арестовал главу СБУ Малюка после слов про Киву и Татарского
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Басманный суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Об этом свидетельствует картотека суда. Эта статья предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет.

Ранее Малюк в эфире украинского телемарафона заявил, что СБУ не будет подтверждать причастность к убийствам Ильи Кивы и Владлена Татарского. При этом он рассказал детали об оружии, которым убили Киву, и взрывчатке, заложенной в бюсте, подаренном военкору Татарскому.

Материал дополняется

Видеокадры из суда, где арестовали еще трех фигурантов дела о теракте

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе в Белгородской области

Названа самая продаваемая книга прошедшей зимы

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте теракта. Видео

Летевший в Стамбул самолет вынужденно сел в Волгограде из-за пьяного пассажира

Опубликована таблица по дивидендам российских компаний

Эксклюзив: Агаларов рассказал о состоянии и будущем «Крокуса»
Теги
СБУ Василий Малюк Басманный суд теракт Владлен Татарский Илья Кива
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Биатлонист Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России Спорт, 10:40
В Балтиморе контейнеровоз врезался в мост и снес его. Видео Общество, 10:39
Банки Китая и Турции отворачиваются от России: как это бьет по импортерам Pro, 10:36
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ после слов о бюсте для Татарского Общество, 10:36
Мужчина напал с ножом на людей в компьютерном клубе в Подмосковье Общество, 10:28
Задержание чиновников Минэка и обыски в особняке. Видео Политика, 10:22
Акции DWAC подскочили на 40% на новостях по делу о мошенничестве Трампа Инвестиции, 10:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как увеличить доход бизнеса на 600% с помощью системы мотивации персонала Pro, 10:18
Сын легенды сборной СССР побил рекорд НБА Спорт, 10:16
Названы районы Москвы с наибольшим предложением новостроек Недвижимость, 10:12
Компания Audi завершила выпуск спорткара R8 Авто, 10:09
В Пулково задержали мужа экс-директора «Новой Голландии» Общество, 10:03
Чиновников Минэка задержали по делу о рейдерстве и минералке Политика, 09:59
В последний вагон: блогеры все еще могут избежать тотального контроля Pro, 09:47