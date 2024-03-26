Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ после слов о бюсте для Татарского
Басманный суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Об этом свидетельствует картотека суда. Эта статья предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет.
Ранее Малюк в эфире украинского телемарафона заявил, что СБУ не будет подтверждать причастность к убийствам Ильи Кивы и Владлена Татарского. При этом он рассказал детали об оружии, которым убили Киву, и взрывчатке, заложенной в бюсте, подаренном военкору Татарскому.
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