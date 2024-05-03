МВД России объявило в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины

МВД объявило в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины Шлапака и Кубива

МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из данных электронной базы ведомства.

Обоих ищут по уголовной статье, но ее МВД не уточняет.

В январе 2024 года Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения в адрес Шлапака и Кубивы. Основанием для возбуждения уголовного дела стало их участие в решении украинских властей начать в 2014 году операцию в Донбассе. Они входили в Совет национальной безопасности страны (СНБО).

По данным следствия, фигуранты дела, согласно распределению ролей, обеспечивали финансирование операции за счет средств госбюджета.

Шлапак был назначен на должность министра финансов 27 февраля и занимал ее по 2 декабря 2014 года. Кубив был главой Нацбанка Украины с 24 февраля до 19 июня 2014 года