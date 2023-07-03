МВД объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака

Экс-глава СБУ Василий Грицак разыскивается по «статье УК», уточнили в МВД России. Ранее СК России предъявил ему обвинение за обстрелы Донбасса в 2014–2016 годах

Василий Грицак (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, следует из данных на сайте ведомства. В карточке говорится, что он «разыскивается по статье УК».

СК России 29 июня сообщил, что заочно предъявил обвинение Грицаку за совершение в 2014–2016 годах обстрелов ЛНР и ДНР. Согласно информации российских следователей, он руководил проведением «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины.

«В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры», — подчеркнули в СК.

Российские силовики принимают меры для розыска и ареста экс-главы СБУ. Помимо этого следователи и криминалисты проводят осмотр населенных пунктов, подвергшихся ударам ВСУ, и оценку ущерба.

Василий Грицак возглавил СБУ в 2015 году. 20 мая 2019 года, в день инаугурации Владимира Зеленского, он написал рапорт об увольнении. После произнесения президентской присяги Зеленский призвал Верховную раду уволить главу СБУ, однако Рада отказалась отправить его в отставку.

В августе того же года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против него уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Президент Украины уволил Грицака с военной службы 28 декабря 2019 года.

В указе говорилось, что увольнение связано с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды.