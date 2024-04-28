МВД переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко и Парасюка

МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, а также активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства. Все они переобъявлены в розыск по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что в отношении указанных лиц возбуждены новые уголовные дела. При этом статью собеседник агентства не уточнил. В СК ранее сообщили, что уголовные дела в отношении Гончаренко, Яремы, Куршутова, призывавших к убийству российских государственных деятелей, направлены для передачи в суд и заочного осуждения.

Кроме того, в суд были направлены уголовные дела в отношении Друзенко, призывавшего применять насилие в отношении пленных российских военнослужащих, депутата Рады Парасюка и его отца, осуществивших нападение на здание консульства России во Львове в 2016 году, а также телеведущих Соколовой и Мосейчук, призывающих к убийству россиян.

26 марта Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, наказание — до 20 лет лишения свободы). До этого он рассказывал, что лично занимался планированием и руководством террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. В феврале этого года «Коммерсантъ» сообщил, что следствие назвало Малюка организатором теракта вместо главы украинской разведки Кирилла Буданова.

15 апреля стало известно о подаче апелляции на решение российского суда. Однако, как объяснили РБК опрошенные юристы, жалобу могли подать без согласия Малюка — это была обязанность адвоката.