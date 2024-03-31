Минобороны сообщило о групповом ударе по газодобыче на Украине
Россия нанесла групповой удар оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщило Минобороны.
«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — говорится в сводке.
Утром 31 марта Силы обороны юга Украины сообщили о пожаре на одном из энергообъектов в Одесской области. Несколько населенных пунктов были обесточены. Позднее глава военной администрации Олег Кипер уточнил, что без электричества остались 10 тыс. жителей Одессы и Одесского района.
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В прошлый раз Минобороны отчитывалось о групповом ударе, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ 29 марта. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — заявили тогда в ведомстве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ночь на пятницу удары пришлись по объектам энергосистемы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.
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