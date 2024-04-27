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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в трех областях

Энергокомпания ДТЭК заявила о повреждении четырех своих ТЭС на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине повреждены как минимум четыре ТЭС, сообщила энергокомпания ДТЭК. В Минэнерго заявили об ударах по инфраструктуре в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях

На Украине в результате ночных ударов повреждено оборудование на энергообъектах, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приведены в телеграм-канале ведомства.

«Атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области. Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию», — сообщил он.

В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций в ходе атак, не уточнив их название и местоположение.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак рассказал, что энергообъекты повреждены в Днепровском и Криворожском районах, есть один раненый, его госпитализировали. В районе Кривого Рога — перебои с водоснабжением.

В Ивано-Франковской области на одном из объектов критической инфраструктуры после атаки произошел пожар, сообщила глава администрации Светлана Онищук.

Власти Львовской области не сообщали о последствиях ударов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Днепре и Львовской области прогремели взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Прошедшей ночью, около 4:20, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Как пишет «Суспiльне», взрывы также прозвучали в Харькове около полуночи. В городе есть повреждения, заявил глава областной администрации Олег Синегубов.

Российское военное ведомство неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики (например, 22 и 29 марта, 11 апреля и т.д.).

Среди разрушенных и поврежденных ранее объектов были названы: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
энергетика Украина Днепропетровская область Ивано-Франковская область Львовская область
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