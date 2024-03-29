Минобороны сообщило о групповом ударе «Кинжалами» по объектам на Украине

Военное ведомство сообщило, что целью ударов были объекты энергетики и ПВО

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Минобороны сообщило, что этой ночью вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

Целью ударов стали объекты энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что минувшей ночью удары пришлись по объектам энергосистемы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Власти отдельных регионов признавали попадания по объектам критической инфраструктуры, однако не уточняли, какие именно станции были повреждены. Известно, что утром проблемы с водоснабжением возникли в Днепре, аварийные отключения начались в Криворожском районе Днепропетровской области.

22 марта в результате ночного удара были разрушены машинные цеха ДнепроГЭС. Позже в Киеве признали, что в этот же день серьезный ущерб был причинен Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.

В Минобороны России сообщали об ударах возмездия в период с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата приграничных населенных пунктов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.