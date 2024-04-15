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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал сделать выводы из ударов по объектам энергетики

Президент Украины Зеленский: сделаем выводы о защите объектов энергетики
Сюжет
Военная операция на Украине
За последние недели на Украине были повреждены или разрушены около десятка электростанций, Минобороны сообщало о массированных ударах по объектам энергетики. Зеленский сказал, что будут сделаны выводы по защите инфраструктуры
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украине анализируют, какие объекты критической инфраструктуры были защищены и какие нет, будут сделаны выводы, сказал в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский.

«Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении средств РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, сектора энергетики — того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы», — сказал Зеленский.

Кроме того, отметил он, идет анализ необходимых мер для восстановления генерации и ключевых энергетических объектов, а также защиты критической инфраструктуры в прифронтовой и приграничной зонах.

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Фото:Rayner Pena / EPA / ТАСС

За последние недели на Украине были повреждены или разрушены несколько крупных электростанций: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.

Российское военное ведомство неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики (например, 22 и 29 марта, 11 апреля и т.д.). Зеленский отмечал, что подобные удары «причиняют огромную боль населению и городам».

Минобороны отчитывалось, что в ходе ударов была нарушена работа предприятий, выпускающих вооружения и боеприпасы, сорвана переброска резервов ВСУ в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии и т.д.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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