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Военная операция на Украине ,  
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FT сообщила о почти полном разрушении нескольких электростанций Украины

FT: на Украине сообщили о почти полном разрушении нескольких электростанций
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Военная операция на Украине
В конца марта атакам подвергались электростанции не в Киеве, а в менее защищенных регионах. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Несколько электростанций на Украине, в частности, в Харьковской области, почти полностью разрушены, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.

Подробностей о масштабах повреждений на каждой станции собеседники издания не уточнили. Они сказали только, что ущерб энергетике оказался хуже, чем во время ударов по энергоструктуре зимой 2022–2023 годов, хотя и не такой масштабный. FT отмечает, что в последнее время целями ударов становились объекты не в Киеве, где действует лучшая в стране система ПВО, а в менее защищенных регионах.

С 22 по 29 марта атаке подверглись семь теплоэлектростанций и две гидроэлектростанции, отмечает издание. Президент Владимир Зеленский сообщал об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях; серьезные повреждения получила ДнепроГЭС в городе Запорожье, который контролирует украинская сторона. Власти сообщали об ударах по объектам генерации электроэнергии в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Гендиректор одной из крупнейших энергетических компаний ДТЭК Максим Тимченко считает целью атак на объекты стремление «уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции в короткие сроки невозможно». Группа потеряла около 80% своих генерирующих мощностей, пять ТЭС были вынуждены приостановить работу. «При отсутствии дальнейших атак по крайней мере 50% поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети», — сказал он, добавив, что ДТЭК рассчитывает восстановиться по максимуму к октябрю.

Руководитель отдела коммуникаций «Укрэнерго» Мария Цатурян заявила, что небольшие подстанции, которые находятся в ведении компании, можно укрыть от атак при помощи защитных сооружений. Но защитить крупные объекты «очень тяжело, если не невозможно», а на их восстановление понадобится несколько месяцев или даже лет.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Bloomberg назвал ключевым приоритетом правительства восстановление оборудования и защиту энергосистемы. «Мы до сих пор не понимаем масштаб ущерба, поскольку многие объекты все еще лежат в руинах, и мы не можем до них добраться», — сказал он и допустил, что масштабы убытков могут достичь миллиардов долларов. По словам чиновника, Киев ищет оборудование на замену разрушенного в других странах, но если Украина не получит от партнеров достаточно систем ПВО, все это будет напрасно.

Минобороны России 29 марта сообщило о групповом ударе оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Позднее министерство сообщило о новых атаках по военным и энергообъектам в период с 31 марта по 5 апреля.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина энергетика электростанция ГЭС ТЭС
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