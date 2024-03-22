FT узнала о призыве США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

США направили «неоднократные предупреждения» СБУ и военной разведке Украины из-за атак на российские энергообъекты. Белый дом недоволен ростом цен на бензин и опасается ответных мер Москвы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Соединенные Штаты призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности, нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что они могут спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

По данным газеты, «неоднократные предупреждения» от Вашингтона получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны.

Как сообщил один из собеседников, в Белом доме недовольны «наглыми атаками» украинских дронов на российские нефтяные объекты. FT отмечает, что Россия, несмотря на санкции из-за военных действий на Украине, остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей; на фоне нападений стоимость нефти Brent поднялась до $85 за баррель. Это, в свою очередь, привело к росту цен на топливо — как раз в момент начала предвыборной кампании президента Джо Байдена.

Как отметила эксперт банка RBC Capital Markets и экс-сотрудница ЦРУ Хелима Крофт, с начала года цены на бензин выросли почти на 15%, примерно до $3,50 за галлон. По словам президента консалтинговой компании Rapidan Energy и экс-советника Белого дома по энергетике Боба МакНелли, «ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов».

В США также обеспокоены, что Россия может «нанести ответный удар».

Представитель Совета национальной безопасности США сказал FT, что Вашингтон «не поощряет и не позволяет совершать теракты внутри России». ЦРУ отказалось от комментариев. Представители СБУ, ГУР и офиса президента Украины Владимира Зеленского также не ответили на запросы издания.

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С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Глава департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил, что ведомство вместе с Росгвардией разрабатывает меры безопасности для НПЗ.