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Военная операция на Украине ,  
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В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения света
Сюжет
Военная операция на Украине

К вечеру субботы, 30 марта, в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщили региональные администрации и энергохолдинг ДТЭК.

«Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — заявили в ДТЭК.

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что причиной ввода графиков стал дефицит объема генерации.

Минэнерго Украины сообщило о последствиях массированной атаки
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Как пишет Hromadske, накануне вечером в этих регионах, а также в Харьковской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области тоже вводили отключения света. Генеральный директор компании YASNO (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что после ракетных атак холдинг потерял 50% генерирующих мощностей, для их восстановления потребуется больше месяца.

По данным Минэнерго Украины, атакам ночью 29 марта подверглись объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях; по данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получило оборудование на трех теплоэлектростанциях. В Днепропетровской области из-за этого вводили аварийные отключения света, в Харьковской — почасовые отключения. 

Позднее Минобороны России отчиталось о групповом ударе оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. 

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Теги
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