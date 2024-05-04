 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.

В Никополе и окрестностях, по его данным, повреждения также получили также коммунальное предприятие и линия электропередач.

В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога.

Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Политика

27 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Львовской области, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В тот же день энергокомпания ДТЭК заявила о повреждении четырех своих ТЭС в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Днепропетровская область Украина инфраструктура повреждения взрыв Никополь
Материалы по теме
В Днепре и Львовской области прогремели взрывы
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Политика
В Харькове раздались взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В ЕС допустили, что Украина получит доходы от активов России в конце года Политика, 09:11
Турецкий DenizBank вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам Финансы, 09:00
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024 года Инвестиции, 09:00
«РИА Новости» узнало о переоформлении двух машин Иванова на бывшую жену Политика, 08:44
«Система не менялась с 70-х». Чем обернулось корейское экономическое чудо Pro, 08:31
На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры Политика, 08:26
Microsoft ужесточит меры безопасности после атак хакеров Технологии и медиа, 08:01
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Уровень Ишима в Абатском районе Тюменской области начал снижаться Общество, 07:33
Антонов назвал бездоказательными обвинения России в кибератаках на ЕС Политика, 07:12
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом Политика, 07:01
Bloomberg сообщил, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг Экономика, 06:43
В Хабаровске загорелась крыша гипермаркета Общество, 06:24
Ученые из США выявили взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью Общество, 06:10
Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе Политика, 05:54