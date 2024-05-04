На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры
В результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.
В Никополе и окрестностях, по его данным, повреждения также получили также коммунальное предприятие и линия электропередач.
В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога.
27 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Львовской области, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
В тот же день энергокомпания ДТЭК заявила о повреждении четырех своих ТЭС в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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