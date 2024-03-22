Украинский оператор рассказал о последствиях удара по ДнепроГЭС

«Укргидроэнерго» сообщило об ударе по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС

«Укргидроэнерго» сообщило о попадании по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС, там начался пожар. Угрозы прорыва нет. Власти Украины заявили о масштабной атаке на энергообъекты по всей стране

Вид на машинный зал Днепрогэс (Фото: Томко Сергей / ТАСС)

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в подконтрольном Украине городе Запорожье попала под ракетный удар, сообщила компания «Укргидроэнерго».

По данным ведомства, есть попадания по гидросооружениям и плотине, на станции начался пожар. «Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — заявили там.

Патрульная полиция Запорожской области ранее сообщила о перекрытии движения транспорта по плотине ГЭС. Глава областной администрации Иван Федоров написал, что в результате серии взрывов в городе повреждены объекты инфраструктуры и здания.

Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. В настоящее время является крупнейшей гидроэлектростанцией под контролем Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко утром 22 марта заявил о самой масштабной атаке на украинскую энергетику за последнее время: по его словам, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Украинский «Энергоатом» сообщил, что отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины (ЗАЭС находится в городе Энергодаре, станцию контролирует российская сторона).

Перебои с электричеством начались в ряде регионов Украины, например в Днепропетровской области. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о поврежденных объектах критической инфраструктуры, в городе ввели графики аварийных отключений. Харьков почти полностью остался без света, в городе обесточены насосные подстанции. Об аварийных отключениях электричества в Кропивницком сообщил глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович; графики отключения ввели в нескольких населенных пунктах в Сумской области.