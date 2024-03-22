Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по энергетике Украины

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Российские силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ, сообщило Министерство обороны.

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами».

Всего начиная с 16 и по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов российская армия нанесла 49 ударов возмездия, сообщили в ведомстве.

Утром 22 марта на Украине интенсивно работали системы ПВО, в ряде регионов фиксировались повреждения объектов инфраструктуры. В частности, под удар попала Днепровская ГЭС. Оператор объекта, «Укргидроэнерго», сообщил, что станция находится в критическом состоянии и не функционирует, хотя угрозы прорыва плотины нет. Харьков после утренних ударов оказался фактически обесточен.