 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Российские силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ, сообщило Министерство обороны.

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами».

Всего начиная с 16 и по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов российская армия нанесла 49 ударов возмездия, сообщили в ведомстве.

«Укргидроэнерго» предупредило об угрозе потери ДнепроГЭС
Политика

Утром 22 марта на Украине интенсивно работали системы ПВО, в ряде регионов фиксировались повреждения объектов инфраструктуры. В частности, под удар попала Днепровская ГЭС. Оператор объекта, «Укргидроэнерго», сообщил, что станция находится в критическом состоянии и не функционирует, хотя угрозы прорыва плотины нет. Харьков после утренних ударов оказался фактически обесточен.

«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Минобороны ракетный удар ВСУ
Материалы по теме
«Укргидроэнерго» предупредило об угрозе потери ДнепроГЭС
Политика
Украинский оператор рассказал о последствиях удара по ДнепроГЭС
Политика
Харьков почти полностью остался без света после серии взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Момент удара по Днепровской ГЭС. Видео Политика, 15:03
Минтранс согласовал с бизнесом проект новых правил полетов дронов Бизнес, 15:00
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Команда «Формулы-1» Williams выступит в Австралии только с одним гонщиком Спорт, 14:59
Харьков оказался полностью обесточен Политика, 14:54
Как тайванец в кожаной куртке создал техно-империю стоимостью в триллион Pro, 14:45
Песков оценил последствия ограничений на импорт зерна из России в ЕС Экономика, 14:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Сделанный под Липецком премиум-кроссовер будут продавать почти за ₽7 млн Авто, 14:37
«Газпром» остановит «Силу Сибири» на весеннюю профилактику Экономика, 14:35
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Pro, 14:34
Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по энергетике Украины⁠ Политика, 14:26
Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 3% после объявления размера дивидендов Инвестиции, 14:26
Билялетдинов пообещал остаться в хоккее после ухода из «Ак Барса» Спорт, 14:24
Спрос на ипотеку в марте резко вырос после провала в январе-феврале Недвижимость, 14:24